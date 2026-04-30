Калининградские врачи впервые удалили аденому простаты с помощью лазера. Операцию выполнили специалисты областной клинической больницы. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Врачи провели лазерную энуклеацию аденомы предстательной железы. Благодаря новой методике специалисты могут удалять опухоли любых размеров без открытой операции.
«Вместо классической открытой операции, требовавшей разреза брюшной стенки и длительного наркоза, хирурги работают через естественные мочевыводящие пути. Лазерный луч через тонкий эндоскоп разрезает ткани аденомы, не затрагивая здоровую капсулу простаты. Кровопотеря минимальна, что особенно важно для пациентов старшей возрастной группы с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказали в Минздраве.
После подобных операций восстановление проходит гораздо быстрее. Вместо недель в стационаре и месяцев ограничений пациенты проводят в больнице три-четыре дня без катетера и дренажей.