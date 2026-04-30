На автодороге в Кстовском районе введут реверсивное движение до конца лета

Ограничения начнут действовать с 21 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 21 мая по 31 августа 2026 года на автодороге в Кстовском районе Нижегородской области будет действовать реверсивное движение. Ограничения связаны с ремонтом участка трассы Кстово — Д. Константиново — а/д Н. Новгород — Саратов. Соответствующий приказ подписал региональный ГУАД.

Под ремонт попадет участок трассы от км 2+250 до км 6+938, его протяженность составит около 4,7 километра. Перед началом ремонта подрядчик установит информационные щиты, дорожные знаки, светофоры и направляющие устройства. Автомобилистам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.