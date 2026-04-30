Хотела досадить мужу? Мать бросила коляску с дочерью на остановке

Жители Ростова потрясены и возмущены инцидентом: на одной из остановок Октябрьского района города жители обнаружили оставленную без присмотра детскую коляску с маленькой девочкой. Позже выяснилось, что это мать ребёнка, поссорилась с мужем и, «психанув», решилась на такой поступок, чтобы досадить ему.
Rostov.aif.ru разобрался в ситуации и выяснил, какие последствия ждут участников этой истории.
Бросила в мегаполисе.
В дежурную часть одного из ростовских отделов полиции поступило сообщение от местной жительницы: на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе обнаружена коляска с младенцем без присмотра взрослых. На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. В ходе проверки правоохранители выяснили, что мать оставила малютку-дочь и ушла неизвестно куда, предварительно предупредив об этом отца малышки. Мужчина сразу же примчался на место происшествия. Полицейские подтвердили его личность, и передали ему ребёнка.
«Ребёнок не пострадал, передан второму родителю. В настоящее время личность женщины установлена, её местонахождение устанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В ведомстве добавили, что в отношении матери будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
От штрафа до лишения свободы.
В некоторых медиа сообщается, якобы мать якобы объяснила свой поступок тем, что «психанула», однако подтверждения этим словам нет. Но какой должна быть чёрствость души, чтобы в огромном городе-миллионнике оставить беззащитного ребёнка на произвол судьбы, среди чужих людей и потенциальных опасностей? И чем это может обернуться для матери?
Юрист Вероника Доронина прокомментировала правовые последствия инцидента нашему изданию.
«Оставление годовалого ребёнка одного на улице без присмотра в России будет квалифицировано как создание опасной ситуации. Родители, опекуны, усыновители обязаны обеспечивать безопасность детей, и за нарушение этой обязанности предусмотрена ответственность», — пояснила rostov.aif.ru Вероника Доронина.
Наиболее часто, говорит юрист, в таких случаях применяется административная статья за неисполнение родительских обязанностей — штраф от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Однако если оставление ребёнка привело к последствиям для его здоровья или жизни, действия могут быть переквалифицированы в уголовную плоскость.
«Статья 125 УК РФ “Оставление в опасности” предусматривает наказание вплоть до 80 тыс. рублей штрафа, исправительных или принудительных работ, а также лишения свободы. Для привлечения к уголовной ответственности достаточно одного факта: ребёнка оставили в опасной ситуации», — добавляет юрист.
Помимо финансовой и уголовной ответственности, возможно изъятие ребёнка и лишение родительских прав: если органы опеки усмотрят систематическую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего. Однако не стоит клеймить девушку, бросившую малыша. Главный врач клиники психиатрии и наркологии, врач-психиатр, терапевт высшей квалификационной категории Анастасия Малышкина обращает внимание rostov.aif.ru на медицинский аспект ситуации. «Подобные случаи — крик о помощи, который часто связан с тяжёлой послеродовой депрессией. Беременность и роды — колоссальный стресс для организма, и если у женщины были ментальные “просадки” или предрасположенность к тревожным расстройствам, состояние усугубляется многократно. К сожалению, в нашем обществе до сих пор предвзято относятся к психиатрам, и многие женщины боятся обращаться за помощью — их останавливает страх постановки на учёт, осуждение или мысль “я же справлюсь сама”», — объяснила Анастасия Малышкина.
Она добавила, что произошедшая история — яркое доказательство, что несвоевременное обращение к специалисту может привести к трагедии, которую, к счастью, предотвратили. Ребёнку ничего не угрожает, но матери срочно нужна квалифицированная психиатрическая поддержка и, возможно, госпитализация.
Психолог Алиса Куликова дополняет: подобные ситуации могут быть связаны не только с послеродовой депрессией, но и с материнским выгоранием.
«Это, возможно, связано с материнским выгоранием, кризисом трёх лет у ребёнка или усталостью из-за сложной жизненной ситуации», — прокомментировала rostov.aif.ru Алиса Куликова.
Похожий случай.
К сожалению, это не первый подобный инцидент. Rostov.aif.ru подробно освещал похожий случай: в начале декабря прошлого года в посёлке Каменоломни в подъезде одного из домов местные жители обнаружили полуторагодовалого мальчика в коляске. Рядом лежала записка от 18-летней матери: «Его зовут Р. Я не могу о нём позаботиться и дать ему будущее. Пусть его заберёт другая семья, которая будет его любить».Ребёнка доставили в больницу, а вскоре, как стало известно нашей редакции, его под опеку взяли молодые супруги из Новочеркасска, которые ранее прошли обучение и получили заключение о возможности быть приёмными родителями.
«Мальчик поехал жить в новую семью», — рассказывала заместитель главы администрации Октябрьского района Юлия Карпова в разговоре с rostov.aif.ru.Наша редакция продолжает следить за развитием ситуации. Эксперты в свою очередь напоминают: подобные инциденты нередко требуют своевременной профессиональной помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.