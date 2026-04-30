Хотела досадить мужу? Мать бросила коляску с дочерью на остановке

Помимо финансовой и уголовной ответственности, возможно изъятие ребёнка и лишение родительских прав: если органы опеки усмотрят систематическую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего. Однако не стоит клеймить девушку, бросившую малыша. Главный врач клиники психиатрии и наркологии, врач-психиатр, терапевт высшей квалификационной категории Анастасия Малышкина обращает внимание rostov.aif.ru на медицинский аспект ситуации. «Подобные случаи — крик о помощи, который часто связан с тяжёлой послеродовой депрессией. Беременность и роды — колоссальный стресс для организма, и если у женщины были ментальные “просадки” или предрасположенность к тревожным расстройствам, состояние усугубляется многократно. К сожалению, в нашем обществе до сих пор предвзято относятся к психиатрам, и многие женщины боятся обращаться за помощью — их останавливает страх постановки на учёт, осуждение или мысль “я же справлюсь сама”», — объяснила Анастасия Малышкина.