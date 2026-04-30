В Волгоградской области похоронили двоих утонувших в шторм рыбаков

Напомним, трагедия, в ходе которой перевернулась моторная лодка, произошла на Волге во время шторма 24 апреля. В этот день глава Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров решил организовать для своих близких друзей активный отдых. Тогда в лодке также находился и бывший зять бизнесмена, ранее занимавший пост топ-менеджера «Яндекса» Сергей Лойтер. Тело последнего вместе с ещё двумя были обнаружены практически сразу после случившегося.