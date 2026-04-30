В Калининграде на трех улицах запрещают остановку транспорта

Запрет вводится для увеличения пропускной способности улицы.

В Калининграде на ул. Механической, Макаренко и Горбунова с 30 апреля запрещена остановка транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоянку на ул. Механической и Макаренко запретили в рамках подготовки открытия маршрута № 22 и с учётом дорожных работ в микрорайоне. «30 апреля в связи с ремонтом Челюскинской, для обеспечения безопасности на открываемом маршруте, на улицах Механической и Макаренко от Карташева до Славянской установят дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена” с табличками 8.24 “Работает эвакуатор”», — рассказала в мэрии.

На ул. Горбунова вводится двухстороннее движение из—за частичной корректировкой маршрута № 88, автобусы которого поедут по ул. Беланова, Горбунова и Лукашова. Парковка будет запрещена между ул. Мира и Беланова.

Как добавили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет остановки вводится для повышения безопасности при движении общественного транспорта и увеличения пропускной способности улицы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше