Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В акции «Марш парков» на Куршской косе поучаствовало более полутысячи человек

Волонтерами, которые убирали мусор, выступали школьники и студенты.

Источник: Комсомольская правда

В акции «Марш парков» на Куршской косе в этом году приняли участие более 500 человек. В пресс-службе нацпарка отметили, что численность добровольцев меньше, а эффективность — выше.

В числе волонтеров, которые убирали мусор на косе, а также проводили благоустройство, были школьники и студенты. В частности, восьмиклассники из гимназии «Вектор» Зеленоградска, третьеклассники из «Школы будущего» Большого Исаково, воспитанники зеленоградского центра содействия семейному устройству детей «Наш дом», ребята из лицея № 35 имени Буткова Калининграда, студенты Высшей школы живых систем.

Отмечается, что впервые в этом году нацпарк «Куршская коса» стал участником проекта «Чистый берег». Уборка организована Фондом защитников природы — очистили несколько километров побережья Балтийского моря и одновременно провели практическое занятие по экологии.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше