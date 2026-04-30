Спасатели призвали жителей Красноярского края не жечь сухую траву и мусор

Сегодня, 30 апреля, в южных муниципальных округах региона специалисты прогнозируют высокую пожарную опасность 4-го класса. Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю призывают жителей ответственно относиться к пожарной безопасности и не сжигать сухую траву и мусор. В ведомстве напоминают, что за нарушения требований пожарной безопасности может грозить штраф: от 5 до 15 тысяч рублей для граждан; от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц; от 300 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.