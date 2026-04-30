Нижегородским коммунистам разрешили провести мероприятие 1 мая

Администрация Нижнего Новгорода разрешила нижегородскому обкому КПРФ провести на площади Ленина мероприятие, приуроченное к 1 мая. Как сообщили в обкоме, разрешение выдано городским департаментом по безопасности и мобилизационной подготовке.
Праздничное мероприятие начнется 1 мая в 12:00.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее коммунистам отказали в проведении первомайского митинга и автопробега.
