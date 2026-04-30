Членов террористической ячейки осудили в Ростове

Южный окружной военный суд в Ростове вынес обвинительный приговор жителям Республики Ингушетия — Адаму и Микаилу Цуроевым, а также Тамерлану Хашагульгову. Как сообщили в пресс‑службе ЮОВС, фигуранты дела являлись членами ячейки международной террористической организации.

Суд установил, что обвиняемые разделяли террористическую идеологию и состояли в запрещённой организации. При задержании у них был изъят арсенал стрелкового оружия и боеприпасов, а также денежные средства в размере почти миллиона рублей. Благодаря оперативным действиям спецслужб ячейку удалось раскрыть до того, как подозреваемые успели применить оружие.

По итогам разбирательства все трое приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от 12 до 14 лет.