В Красноярске прошел первый городской конкурс юных каллиграфов (видео)

В Красноярске завершился первый общегородской конкурс «Лучший каллиграф — 2026». Почти 3,5 тысячи учеников начальных классов соревновались в искусстве чистописания. Награждение прошло 30 апреля — организаторы назвали двенадцать абсолютных победителей со всего города.

Состязание стартовало в январе и состояло из трех этапов. Сначала дети демонстрировали свои навыки в школах, затем лучшие отправлялись на районные испытания. В финале ученики 1−4 классов выполниои три задания: красиво переписывали текст, разбирали буквы на составные элементы и соединяли пять сложных слогов. Педагоги отмечают, что второе испытание оказалось самым трудным, но в итоге ребята достойно справились с вызовом.

По результатам конкурса первые места в своих параллелях взяли ученики из гимназии № 13 «Академ», школ № 156 и 147. Отдельно организаторы выделили лицей № 6 «Перспектива», ученики которого забрали сразу три призовых места в разных возрастных категориях.

Идею вывести конкурс на уровень всего Красноярска предложили специалисты городского Центра профессионального самоопределения. Предыдущие два года соревнования по каллиграфии проводились только среди школьников Советского района.

В этот раз организаторы выиграли конкурс городских интеллектуальных соревнований и заручились поддержкой коллег из красноярских школ. На подготовку масштабного события ушел почти год.

«У меня есть мечта и миссия — вернуть красивое письмо в наши школы. Мы смотрели работы финалистов, и я уверенно могу назвать их шедевральными, потому что далеко не все дети могут так великолепно писать», — поделилась инициатор конкурса, педагог дополнительного образования Алена Гегель.

Количество участников доказывает, что уметь писать от руки правильно и аккуратно по-прежнему важно. В будущем команда планирует вновь подать заявку на грант и провести этот конкурс в следующем году.

