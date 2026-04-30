В Красноярске прошел первый городской конкурс юных каллиграфов (видео)

Состязание стартовало в январе и состояло из трех этапов. Сначала дети демонстрировали свои навыки в школах, затем лучшие отправлялись на районные испытания. В финале ученики 1−4 классов выполниои три задания: красиво переписывали текст, разбирали буквы на составные элементы и соединяли пять сложных слогов. Педагоги отмечают, что второе испытание оказалось самым трудным, но в итоге ребята достойно справились с вызовом.