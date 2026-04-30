Нижний Новгород оказался на 5 месте по уровню переработок горожан

Более четверти нижегородцев остаются на работе сверхурочно.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород оказался на пятом месте в списке городов России по уровню переработок горожан. Об этом пишет «Газета.Ru».

Оказалось, что 27% жителей Нижнего Новгорода сталкиваются с переработками несколько раз в неделю. Больше всех в России перерабатывают казанцы — о сверхнагрузке на работе заявили более половины жители столицы Татарстана (52%). Также в рейтинг вышли Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%).

В целом россияне относятся к переработкам преимущественно отрицательно — об этом говорили 42% респондентов. 30% жителей РФ воспринимают сверхурочную нагрузку на работе нейтрально. И лишь 22% опрошенных относятся к этому положительно.

28% россиян отметили, что на их работе переработки считаются нормой. При этом 19% работодателей поощряют сверхурочную нагрузку, но в 17% компаниях на это закрывают глаза.

Ранее мы писали, что 4 тысячи нижегородцев нашли работу благодаря нижегородскому кадровому центру в 2026 году.