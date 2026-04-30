Какая погода будет в Воронеже и области в выходные с 1 по 3 мая 2026 года?

Предварительный прогноз погоды на праздничные выходные с 1 по 3 мая расстроил жителей Воронежской области, говоря о том, что дождь будет идти все три дня. Однако актуальная информация синоптиков свидетельствует об обратном. Осадки ожидаются лишь в сам Праздник Весны и Труда. Кроме того, в течение трёх дней будет достаточно тёплая погода, а к концу выходных воздух в регионе прогреется до +17°, следует из метеобюллетеня Воронежского гидрометцентра.