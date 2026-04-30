Какая погода будет в Воронеже и области в выходные с 1 по 3 мая 2026 года?

Прогнозом поделились синоптики регионального Гидрометцентра.

Предварительный прогноз погоды на праздничные выходные с 1 по 3 мая расстроил жителей Воронежской области, говоря о том, что дождь будет идти все три дня. Однако актуальная информация синоптиков свидетельствует об обратном. Осадки ожидаются лишь в сам Праздник Весны и Труда. Кроме того, в течение трёх дней будет достаточно тёплая погода, а к концу выходных воздух в регионе прогреется до +17°, следует из метеобюллетеня Воронежского гидрометцентра.

В пятницу, 1 мая, будет облачно с прояснениями. В дневные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В столице Черноземья ночью столбики термометров покажут около 0°, днём — до +8°… +10°. По области в тёмное время суток температура воздуха составит от −3° до +2°, в светлое — около +7°… +12°.

Сухая погода ожидается в субботу, 2 мая. Будет переменная облачность. В Воронеже ночью синоптики прогнозируют около 0°, днём до +10°… +12°. В районах области в тёмное время суток столбики термометров опустятся до −3°… +2°. В дневные часы воздух прогреется до +9°… +14°.

В воскресенье, 3 мая, существенных осадков также не предвидится. Ожидается переменная облачность. В областном центре в ночные часы будет около 0°… +2°. Днём температура воздуха составит +13°… +15°. По области в светлое время суток будет теплее, там столбики термометров поднимутся до +12°… +17°. Ночью ожидается от −1°… +4°.