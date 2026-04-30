МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
«Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы — единая семья народов России, и как я сказал, единая семья — вот в этом наша сила», — сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент отметил, что и малый этнос, и большие народы должны чувствовать, что Россия — их общий родной дом, только в этом случае страна будет чувствовать себя устойчиво, стабильно, будет двигаться вперед.