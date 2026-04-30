Воронежцы открыли грибной сезон полными корзинами сморчков и строчков

В третьей декаде апреля в Воронежской области открылся полноценный грибной сезон. Любители тихой охоты хвастаются чудесным урожаем первых вестников весны — сморчками, строчками и сморчковыми шапочками. Сморщенная поверхность этих грибов напоминает мозг или пчелиные соты.
Данные грибы популярны тем, что растут весной, когда большинство других грибов отсутствует.
НО!!! …
В научно-популярном издании Сибирского отделения наук СССР 1980 года сообщалось: «Из сумчатых грибов к ядовитым грибам относятся строчки и сморчки».
Так что, некоторые грибы лучше только фотографировать.
Для консультаций по грибам обращайтесь к специалистам-микологам.