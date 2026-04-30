Подсолнечное масло из Оренбуржья вошло в топ-100 лучших товаров России

Курманаевское подсолнечное масло из Оренбургской области вошло в список 100 лучших товаров России, сообщили в администрации Курманаевского района. Конкурсный отбор был организован в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Для российских товаропроизводителей конкурс дает большие возможности, являясь тем самым ресурсом, который способен донести до потребителей имена лидеров. Они открывают дорогу на отечественный рынок разнообразным товарам, достойно и в нелегкой конкуренции завоевавшим почетное право называться лучшими», — отметил глава муниципалитета Василий Саулин.
Масло «Курманаевское» представлено в ряде торговых сетей Оренбуржья. Проект реализован группой компаний «Такмаков» при поддержке регионального минсельхоза. Предприятие оснащено отечественным оборудованием для холодного отжима, что позволяет сохранять природные свойства масла.
«Победа во всероссийском конкурсе для нас — серьезная оценка работы. Особенно важно, что такой высокой оценки компания добилась всего за год работы на рынке. Это заслуга всей нашей большой команды — людей, которые ежедневно вкладывают свои силы в общее дело», — отметил руководитель группы компаний «Такмаков» Павел Такмаков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.