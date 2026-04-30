В Москве возобновили работу сервисы пр аренде самокатов и велосипедов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сервисы городского проката самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве после непогоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды. Погодные условия в Москве пришли в норму, поэтому сервисы городского проката возобновляют работу», — говорится в публикации в «Максе».

В ведомстве напомнили о правилах использования самокатов и велосипедов: передвигаться преимущественно по велодорожкам, спешиваться на пешеходных переходах, ездить без пассажиров, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы и не управлять средствами передвижения в нетрезвом виде.

27 апреля операторы в Москве временно отключили возможность аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий.