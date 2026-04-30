Ветеран СВО поделился опытом по обезвреживанию вражеских БПЛА

Встречу с одной из групп мобилизационного резерва «БАРС-НН» провел в Кстовском историко-краеведческом музее ветеран специальной военной операции (СВО), сапер с позывным «Коршун». Об этом сообщает Военный комиссариат Нижегородской области.
Для экспозиции, посвященной СВО, «Коршун» передал 2 трофейных сбитых БПЛА из зоны боевых действий.
Он провел для резервистов подробный инструктаж, детально разобрал алгоритмы действий при работе с беспилотниками противника. Особое внимание было уделено практическим правилам безопасного обезвреживания дронов.
«При сбивании дрона снаряд может отлететь на несколько метров. В первую очередь, нужно внимательно осмотреть местность, определить площадь опасной зоны. Важно не прикасаться к беспилотникам, не перемещать их самостоятельно», — рассказал сапер.
Нижегородец служил на СВО с 2022 года, занимался минированием и разминированием территорий. Награжден медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и ведомственными наградами «За боевые отличия», «За разминирование».
«Перед нами — реальные боевые трофеи, за которыми стоит боевой путь и мужество наших бойцов», — отметил резервист с позывным «Луч».
Командир группы «БАРС-НН» с позывным «Самурай» подчеркнул, что подобные встречи с участниками СВО позволяют повысить эффективность работы на боевом дежурстве.
«Чем выше будет уровень подготовки наших защитников, тем надежнее будет обеспечена безопасность региона», — заключил он.
Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону СВО и проходит только на территории Нижегородской области. На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за ними сохраняются рабочее место и заработная плата.
Указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки.
