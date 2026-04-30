Воронежцев пугают фейком о заморозке банковских вкладов

Центробанк назвал сообщения дезинформацией.

Источник: Комсомольская правда

По воронежским телеграм-каналам распространяют посты о якобы планах Центробанка заморозить вклады россиян, превратив их в безотзывные сберегательные сертификаты. Центробанк успокоил воронежцев, назвав сообщения дезинформацией: ЦБ в принципе не может распоряжаться личными активами людей или компаний, поскольку является регулятором банковской системы, а не непосредственно банком.

— Эта идея абсурдна: если заморозить вклады, никто больше не понесет деньги в банки. Это поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Фейки со сфабрикованными поддельными документами от имени Центробанка направлены на повышение градуса тревожности в обществе и распространение панических настроений среди россиян в рамках информационной войны — для побуждения граждан к массовому изъятию денег из кредитных организаций, чтобы усложнить работу банковской системы, — отметили в ЦБ.

