Воронежцев пугают фейком о заморозке банковских вкладов

— Эта идея абсурдна: если заморозить вклады, никто больше не понесет деньги в банки. Это поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Фейки со сфабрикованными поддельными документами от имени Центробанка направлены на повышение градуса тревожности в обществе и распространение панических настроений среди россиян в рамках информационной войны — для побуждения граждан к массовому изъятию денег из кредитных организаций, чтобы усложнить работу банковской системы, — отметили в ЦБ.