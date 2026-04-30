Нижегородский центр беспилотников может переехать в Дзержинск

Созданное при поддержке Минпромторга России НПЦ БАС объединяет нижегородских производителей беспилотников и их комплектующих. Для развития этой сферы в условиях проведения СВО и запрета на полеты беспилотников в Нижегородской области был введен экспериментальный правовой режим. В регионе видят много возможностей для применения гражданских беспилотников: от перевозки грузов и удобрения полей с воздуха до противопожарного мониторинга лесов, состояния нефте- и газопроводов, экологического контроля и прочих задач.