График работы клиентских офисов «ТНС энерго Воронеж» изменится в праздники

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников.
График работы Центров обслуживания клиентов:
30 апреля и 8 мая — с 8:00 до 14:45;
1−3 мая и 9−11 мая — выходные дни;
4−7 мая — работа в штатном режиме.
График работы Контактного центра:
30 апреля и 8 мая — с 9:00 до 17:00;
1−3 мая и 9−11 мая — в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 12 мая 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно без личного обращения в «ТНС энерго Воронеж»:
Передать показания счётчика:
на главной странице сайта;
в личном кабинете;
в мобильном приложении «ТНС энерго»;
СМС-сообщением на номер: +7 (909) 211−86−02 в формате: номер лицевого счета*показания счетчика;
через Голосового помощника по номеру: 8 (473) 262−77−13;
с помощью сервисов ГИС ЖКХ и Госуслуги. Дом;
через терминалы и кассы в Центрах обслуживания клиентов.
Оплатить счёт за электроэнергию:
банковской картой на сайте;
с помощью мобильного приложения;
в Центре обслуживания клиентов;
через онлайн-сервисы банков-партнеров.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно:
на сайте через сервис «Написать обращение»;
в личном кабинете;
в мобильном приложении «ТНС энерго».
Реклама. ПАО «ТНС энерго Воронеж».