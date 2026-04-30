Под Волгоградом в центре «Юный ястреб» появится взлетно-посадочная полоса

В волгоградском центре «Юный ястреб» уже к концу 2026 года появится новая взлетно-посадочная полоса с асфальтобетонным покрытием.
По данным облкомдортранса, ее длина составит 1,1 км, ширина — 23 метра; ширина 867-метровой рулежной дорожки — семь метров. В центре смогут принимать, выпускать и обслуживать различные воздушные суда.
После завершения строительства в «Юном ястребе» появятся условия для спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Здесь можно будет обучать курсантов и жителей региона прыжкам с парашютом и пилотированию легкомоторных самолетов. Также планируется организовать внутриобластные перевозки пассажиров воздушным транспортом.
