Под Волгоградом в центре «Юный ястреб» появится взлетно-посадочная полоса

После завершения строительства в «Юном ястребе» появятся условия для спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Здесь можно будет обучать курсантов и жителей региона прыжкам с парашютом и пилотированию легкомоторных самолетов. Также планируется организовать внутриобластные перевозки пассажиров воздушным транспортом.