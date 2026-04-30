В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 30 апреля делают ремонт

Работы ведутся в разных районах, включая самый центр города.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в четверг, 30 апреля, дорожные работы ведут сразу на нескольких улицах города, в том числе — на площади Победы. Также, по данным городской администрации, дороги асфальтируют на:

проспекте Мира (промежуток от улицы К. Маркса до улицы Е. Ковальчук);

улице Яналова (от Советского проспекта до дома № 2);

улице Летняя (участок у школы № 46);

улице Шевченко;

Кроме того, демонтируют старый асфальт на:

улице 1812 года, улице Гражданской, улице Стекольной (на всем протяжении их);

улице Куйбышева, улице Пражской, переулке Грига (на всем протяжении);

улице Черняховского (на всем протяжении);

улице Заводской и улице Парковой (в районе памятника павшим).

Также к ремонту готовят дороги на улице Яналова и улице Летней, проспекте Победы, улице Коперника, улице Ботанической и улице Космической. На проспекте Победы у дома № 50, помимо прочего, укладывают бордюры.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше