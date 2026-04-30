В СЗФО выросла доля жителей, готовых купить китайский автомобиль — исследование

Готовность жителей Северо‑Западного федерального округа приобрести автомобиль китайского бренда за год выросла почти в полтора раза — с 29% до 43%. Такие данные приводят специалисты «Авито Авто» и «Авито Рекламы».
Судя по результатам исследования, сильнее всего вырос интерес среди молодёжи. В группе 18−24 года купить китайский автомобиль готовы 50% респондентов (год назад — 29%). Среди 25−34‑летних — 49% против 36% в прошлом году. Самая заметная динамика наблюдается у людей старше 65 лет: их готовность к покупке увеличилась более чем вдвое.
Молодые потребители чаще оценивают соотношение цены и оснащения и менее привязаны к устоявшимся стереотипам — именно поэтому они становятся драйверами роста интереса к брендам из Китая. На решение влияют опыт знакомых (43%), изменения на рынке (31%), знакомство с характеристиками моделей (25%) и расширение выбора брендов (24%). Отзывы на классифайдах и форумах оказались значимым фактором для 16% участников.
Чаще всего о предложениях китайских автомобилей жители СЗФО узнают через рекомендации знакомых (47%). Далее следуют объявления на онлайн‑площадках и маркетплейсах (38%), реклама на ТВ (38%), в поисковиках и соцсетях (по 31%).
В китайских седанах нашли дефекты крышек топливных баков и отзывают 17,5 тыс. машин, проданных в России.