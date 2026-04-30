Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России многое делается для ведущих кочевой образ жизни, заявил Путин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В России многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс социальных услуг, заявил президент России Владимир Путин.

«Много делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных, образовательных услуг», — сказал Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.

Президент подчеркнул, что такие народы совсем непривередливые. По его словам, они живут в тяжелых условиях, и даже минимальное внимание к ним вызывает положительную отдачу.