В Красноярске с 6 мая перекроют часть главного проспекта правобережья

На следующей неделе проспект имени газеты «Красноярский рабочий» перекроют для проведения генеральной репетиции и торжественного прохождения колонн в честь Дня Победы.
Как сообщили в мэрии, участок от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом будет полностью закрыт 6 мая с 16:00 до 23:00, а также с 14:00 8 мая до 06:00 10 мая.
С 23:00 5 мая до 06:00 11 мая по перекрытому участку Красраба не будут ходить трамваи.
Остановка и стоянка транспорта с 18:00 5 мая до 22:00 9 мая будет запрещена на участке ул. Чайковского от пр. «Красноярский рабочий» до ул. Юности.
С 16:00 до 23:00 6 мая, а также с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая закроют въезд транспорта с пр. «Красноярский рабочий» на проезды между домами №№ 32, 32а, 34 и 34 г.
С 17:00 до 23:00 6 мая, а также с 08:00 8 мая до 06:00 10 мая запретят въезд транспорта с пр. «Красноярский рабочий» на: Административный проезд, Спортивный проезд, улицы Инструментальная и Малаховская.
Кроме того, с 08:00 8 мая до 17:00 9 мая закроют для движения транспорта участки на:
ул. Малаховская от пр. «Красноярский рабочий» до ул. Парковая; Административном проезде от пр. «Красноярский рабочий» до ул. Ползунова; Центральном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова; Спортивном проезде от пр. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутская; ул. Инструментальная от пр. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутская; ул. Юности.
Остановка и стоянка транспорта с 08:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена на:
ул. Малаховская от ул. Юности до ул. Парковая; Административном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова; Спортивном проезде от ул. Юности до ул. Иркутская; Центральном проезде от ул. Юности до ул. Парковая; ул. Ползунова.
Также с 08:00 до 23:00 6 мая и с 08:00 8 мая до 06:00 9 мая будет запрещен въезд транспорта с пр. «Красноярский рабочий» на: проезд к зданиям №№ 29/1, 29/2, 31 ст. 7 и парковку в районе дома № 29.
