Путин отметил отвагу малых коренных народов в годы ВОВ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил отвагу коренных малочисленных народов в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов.
«Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны, по праву были удостоены званий Героя Советского союза и других высоких наград», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны является представителем именно одного из малых народов Севера.