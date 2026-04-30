Путин рассказал о планах по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики

Путин: реализуются планы по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализуются масштабные планы по развитию Сибири, Дальнего Востока, Арктики.

«Сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики», — сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

Он отметил, что интересы людей, живущих на этих территориях, в абсолютном приоритете.

«Я, когда обсуждаю эти все проекты с членами правительства, с представителями наших крупных компаний — говорю совершенно ответственно — всегда обращаю на это внимание», — сказал Путин.

В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше