В Перми отменили салют на 1 мая после серии атак беспилотников

Первомайский фейерверк в Перми отменили из-за атак БПЛА, сообщает 59.RU.
Традиционный салют в честь 1 Мая должны были запустить с городского пляжа в 23:00. Однако 30 апреля стало известно, что его отменили. Об этом рассказал руководитель компании «Академия праздника» Андрей Гурьев, отвечающий за запуск фейерверков в Перми. Решение приняли после серии атак беспилотников на промышленные предприятия Прикамья.
Праздничные концерты на эспланаде и в районных парках, анонсированные мэрией, сохраняются. Информацию подтвердил источник 59.RU в краевом правительстве.
Подробнее о том, как Пермь пережила вторую за сутки атаку БПЛА — читайте в материале perm.aif.ru.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.