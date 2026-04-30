Народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом, заявил Путин

Путин: все народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые». В ходе встречи Путин поздравил всех россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.

«И большой, и малый народ, все мы — единая семья народов России. И когда я сказал “единая семья” — в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы — все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. И каждый из них, по словам президента, является частью неповторимого многообразия России, хранителем уникальных традиций, культур и характеров.

«Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние. И его сбережение, преумножение, благополучие — это сбережение и преумножение всего многонационального народа России», — добавил российский лидер.

В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.