В Архангельске выкупят около 150 квартир для расселения аварийного жилья

Около 150 квартир для расселения аварийного жилья планируют приобрести в Архангельске до конца 2026 года, сообщил глава региона Александр Цыбульский в своих соцсетях. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По словам губернатора области, в городе уже выкупили 39 квартир. Жилые помещения приобретают у застройщиков, которые введут дома в эксплуатацию в ближайшее время.
«Мы используем не только строительство новых домов, но и механизм приобретения квартир в новостройках через договоры долевого участия. Это дает возможность быстрее предоставлять жилье гражданам, чьи дома признаны аварийными. Все закупки проводятся открыто, через торги, что гарантирует прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств», — отметил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.