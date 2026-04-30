График работы нижегородской энергокомпании изменится на майские праздники

«ТНС энерго НН» сообщили об изменениях в графике работы Центров обслуживания клиентов и Контактного центра в период майских праздников. В предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, офисы закроются раньше — в 16:00 и 14:45 соответственно. С 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая центры обслуживания работать не будут.
Специалисты «ТНС энерго НН» обращают внимание, что в праздничные выходные Контакт-центр перейдет в автоматический режим работы без соединения с оператором. В обычные рабочие дни с 4 по 7 мая прием граждан будет вестись в штатном режиме. В привычный график все подразделения вернутся с 12 мая 2026 года.
Несмотря на выходные, большинство услуг компании остаются доступными в онлайн-формате. Передать показания счетчиков или оплатить счета можно через личный кабинет, мобильное приложение или на официальном сайте «ТНС энерго НН». Также для жителей региона работают сервисы Госуслуги. Дом и ГИС ЖКХ, позволяющие дистанционно направлять обращения и документы гарантирующему поставщику.
Ранее сообщалось, что молодые специалисты представили проекты властям Нижегородской области.