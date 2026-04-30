Сердце Пармы и Перми. Города и музеи, которые стоит посетить на майских

Земля и время: Пермская художественная галерея.
Если вы не видели Пермскую художественную галерею в ее новом здании на территории бывшего завода им. Шпагина, вам есть о чем сожалеть. Здесь встречаются времена и цивилизации: пермская деревянная скульптура и египетские мумии, иконы из коллекции Строгановых и западноевропейское искусство, прошлое и будущее города, музея, искусства.
В новых пространствах музей наконец может показать свои богатейшие коллекции. Например, роскошная коллекция древних монет в Кабинете нумизматики. Кстати, в музее обещают и лекцию «Деньги как искусство».
Кроме постоянных экспозиций в галерее — неслабый выбор выставок. Среди любопытных — совместный с Коми-Пермяцким краеведческим музеем проект «Пермяк и Парма» (до 10 мая). Она посвящена столетию округа и творчеству художника и собирателя народного искусства Петра Субботина-Пермяка, прожившего всего 37 лет. Образ родной земли — Парма — Пер Маа, вдохновившей и художника, и писателя Алексея Иванова.
Адрес: Пермь, Советская улица, д. 1, корп. 5.
График работы:
Будни с 12:00 до 21:00Выходные с 10:00 до 21:00Понедельник — выходной.
Вечное возвращение: Нижегородский художественный музей.
Выставка Владимира Шинкарева (1954 — 2026), которую подготовил Нижегородский государственный художественный музей вместе с галереей pop/off/art, должна была стать первой ретроспективой художника. Идеолог «митьков», писатель и художник чуть-чуть не дожил до открытия.
«Мой Район», автор Владимир Шинкарев. Фото: Пресс-служба музея.
Мотив «Вечного возвращения» — центральный в этом проекте. Повторяются образы и сюжеты раннего, «митьковского» периода. В серии «Рим зимой» художник проходит по той же набережной, что и 10 лет назад. Циклы «Всемирная живопись» и «Всемирный кинематограф» обращаются к архиву вечных образов.
Одна из финальных серий «Жизнь удалась» предлагает взглянуть на судьбу культовых героев: от Петра I до Бельмондо и Шарлотты Кордэ, от «Битлз» до «Митьков». Согласились бы они прожить свою жизнь еще раз так же, со всеми победами и катастрофами? Вопрос не столько для героев — им-то что. Для нас, зрителей.
Владимир Шинкарев. Фото: Пресс-служба музея.
Адрес: Нижний Новгород, Кремль, корпус 3. НГХМ | Русское искусство.
График работы:
02 мая 2026 года (суббота) — с 11:00 до 19:0003 мая 2026 года (воскресенье) — с 11:00 до 19:0004 мая 2026 года (понедельник) НГХМ закрыт для посещения.
Выставка-променад: Калининградский филиал Третьяковки.
Новый проект филиала Третьяковской галереи в Калининграде предлагает совместить прогулку по городу с маршрутом, соединяющим филиал с Музеем мирового океана, Историко-художественным и Музеем изобразительных искусств. Точка отправления — выставка «Великие учителя». Более 60 произведений из фондов Третьяковской галереи, в том числе работы Самохвалова, Коржева, Богородского, Коровина и Пименова… Идея в том, чтобы представить мастеров, чьи ученики после Великой Отечественной войны работали в Калининградской области. Работы их учеников — в коллекциях музеев, по которым и ведет маршрут выставки-променада практически через весь город.
Адрес: Калининград, Парадная набережная, здание 3. ГТГ.
График работы:
вторник — воскресенье: 10:00−18:00.
Третьяковская галерея в Калининграде. Фото: Пресс-служба музея.
Тарусские страницы: Мастерская Эдуарда Штейнберга.
Мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе, ставшая филиалом ГМИИ им. Пушкина, оказалась идеальным местом для резиденции современных художников. Результатом работы Сергея Карева стала выставка «Пейзаж времени», которая исследует образ Тарусы в живописи и ведет диалог с традициями Штейнберга и Малевича, Поленова и Борисова-Мусатова…
Формула весеннего пейзажа Тарусы, которую для себя выработал Сергей Карев, представлена рисунками, этюдами и живописными работами. Второго мая художник проведет мастер-класс по работе на пленэре. Присоединиться к нему и написать свой пейзаж Тарусы можно, купив билет. А вход на его выставку в Мастерской Эдуарда Штейнберга бесплатный.
Адрес: Таруса, улица Паустовского, дом 15.
График работы Мастерской с 1 мая по 4 октября:
Пятница, суббота: 11:00 — 19:00Воскресенье: 11:00 — 18:00Выходные: понедельник — четверг.
Выставка «Пейзаж времени» художника Сергея Карева откроется в Мастерской Эдуарда Штейнберга 1 мая. Фото: Пресс-служба музея.
Волжский поток: Самарский филиал Третьяковской галереи.
Пока Музей Москвы соединяет три реки с историей искусства ХХ века на выставке «Волга. Москва. Нева», филиал Третьяковской галереи в Самаре 30 апреля открывает новый проект «В состоянии потока. Волга в русском искусстве». Любовь к Волге объединяет 73 произведения 50 художников из музеев Поволжья. Это очень красивый, зрелищный проект. Не столько история с географией, сколько ощущение реки как мощного живого существа, позволяющего людям жить, рыбачить, торговать, плавать и отдыхать, пока «течет река Волга», соединяющая репинский реализм, саратовских символистов, казанский авангард и самарский андеграунд.
Адрес Филиала ГТГ: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149.
График работы:
вторник — воскресенье: 10:00 — 18:00.
Б. А. Голополосов. Совхоз близ Волги. Ярославль. 1929 год. Фото: Пресс-служба музея.
Этот проект перекликается с выставкой «Самое красивое место, где я когда-либо был» в Галерее «Виктория», расположенной близ набережной Волги.
Первая выставка в обновленном здании Галереи тоже посвящена пейзажу как жанру, в котором человек неустанно осмысляет свое место в пространстве, в природе и в человеческом сообществе. Среди авторов проекта — звезды мирового уровня, в том числе Такаси Мураками, Марио Тестино, Ютта Кётер, Эрик Булатов и многие другие.
Адрес Галереи: Самара, ул. Некрасовская, 2.
График работы:
вторник — воскресенье: 11:00 — 21:00.