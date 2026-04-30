Восемь шахтеров могут находится под завалами на руднике в Магаданской области

Угольный разрез Кадыкчанский ведет добычу угля открытым способом. Это предполагает разработку месторождений в карьерах и требует постоянного контроля за состоянием горных пород, пишут «Известия». Работы здесь осложняются природно-климатическими условиями. Большая часть Магаданской области находится в зоне вечной мерзлоты, при оттаивании которой снижается прочность пород, а это в свою очередь может приводить к просадкам, деформациям и сходам горной массы.