56 сотрудников нижегородского МЧС получили награды в День пожарной охраны

30 апреля в Нижнем Новгороде на площадке Центрального дворца культуры железнодорожников состоялось празднование Дня пожарной охраны России. В ходе торжества наградили 56 лучших сотрудников чрезвычайного ведомства за заслуги в области защиты населения и территорий от ЧС и успехи в служебной деятельности.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и личный состав Главного управления МЧС.
«День пожарной охраны является символом мужества, героизма и самоотверженности тех, кто посвятил свою жизнь защите людей от огня. Мы с глубоким уважением вспоминаем ветеранов службы, тех, кто стоял у истоков развития пожарного дела, передавал свой опыт и знания молодым поколениям. Сегодняшнее поколение пожарных — это достойное продолжение традиций. Вы — надежная опора общества, всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. Мы ценим ваше мужество, ваше умение действовать быстро и слаженно, вашу готовность рисковать собой ради спасения других. Вы настоящие профессионалы своего дела, достойные уважения и признательности», — сказал Сергей Половников.
В профессиональный праздник 56 лучших сотрудников службы были награждены государственными и ведомственными наградами, памятными медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами президента РФ, а также благодарственными письмами регионального правительства, администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской митрополии.
Для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.