Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минспорт Прикамья: первомайскую эстафету остановят в случае воздушной опасности

Проведение запланированной на 1 мая легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» прекратят в случае включения систем оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Источник: Коммерсантъ

«Укрытие участников и зрителей будет организовано в помещениях подземного пространства, расположенных рядом (подвалы жилых домов, торговые и административные центры). Организаторы, спортивные судьи и волонтеры окажут помощь в размещении в укрытиях», — говорится в сообщении.

Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится в Прикамье уже в 96-й раз и позиционируется как одно из старейших спортивных событий в России. Ведущим и комментатором мероприятия будет спортивный журналист Дмитрий Губерниев.