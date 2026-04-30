Снежная зима и дождливая весна вызвали оползни в Нижегородской области

Эксперты ННГАСУ назвали причины, по которым в Нижнем Новгороде и области резко активизировались оползни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Главной причиной стало рекордное переувлажнение грунта из-за аномальных зимних снегопадов и обильных весенних дождей. Объем выпавших осадков с декабря 2025 года по апрель 2026 превысил климатическую норму в 2,3 раза. Снежный покров в регионе достигал 65−70 см.
В марте из-за резкого потепления снег таял со скоростью до 3 см в сутки. А в апреле за 21 день месяца в регионе выпало 95 мм осадков — месячная норма составляет лишь 41 мм. До начала мая синоптики обещают затяжные дожди, которые добавят еще 48 мм осадков.
«Весна — это период естественной активизации оползневых процессов из-за снеготаяния. Растаявший снег насыщает поверхностные слои грунта, приводя к формированию так называемых оплывин. Более опасный инсеквентный (глубинный) оползень возникает, если снеготаяние совмещается с дождем. Если в обычные сезоны специалисты фиксируют до 5−7 незначительных оплывин, то в текущем году зафиксировано уже 18 случаев схода грунта, включая крупные оползни глубиной до 2−3 метров», — сообщили эксперты вуза.
В Нижнем Новгороде более всего пострадали естественные склоны в зоне развития овражно-балочной сети. Также рискам оползней подвержены южные и юго-западные откосы.
