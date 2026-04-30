Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежная зима и дождливая весна вызвали оползни в Нижегородской области

Объем выпавших осадков превысил климатическую норму в 2,3 раза.

Источник: Живем в Нижнем

Эксперты ННГАСУ назвали причины, по которым в Нижнем Новгороде и области резко активизировались оползни. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Главной причиной стало рекордное переувлажнение грунта из-за аномальных зимних снегопадов и обильных весенних дождей. Объем выпавших осадков с декабря 2025 года по апрель 2026 превысил климатическую норму в 2,3 раза. Снежный покров в регионе достигал 65−70 см.

В марте из-за резкого потепления снег таял со скоростью до 3 см в сутки. А в апреле за 21 день месяца в регионе выпало 95 мм осадков — месячная норма составляет лишь 41 мм. До начала мая синоптики обещают затяжные дожди, которые добавят еще 48 мм осадков.

«Весна — это период естественной активизации оползневых процессов из-за снеготаяния. Растаявший снег насыщает поверхностные слои грунта, приводя к формированию так называемых оплывин. Более опасный инсеквентный (глубинный) оползень возникает, если снеготаяние совмещается с дождем. Если в обычные сезоны специалисты фиксируют до 5−7 незначительных оплывин, то в текущем году зафиксировано уже 18 случаев схода грунта, включая крупные оползни глубиной до 2−3 метров», — сообщили эксперты вуза.

В Нижнем Новгороде более всего пострадали естественные склоны в зоне развития овражно-балочной сети. Также рискам оползней подвержены южные и юго-западные откосы.

Ранее мы писали, что на Зеленском съезде из-за оползня ввели режим повышенной готовности.