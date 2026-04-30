Дмитрий Филипенко подал заявление на участие в предварительном голосовании

Предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.
Голосование проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области. Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам.
Пакет документов в региональный организационный комитет представил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко. Кандидат заявился на предварительное голосование по территориальной группе 4 (Московский район).
«Политика — это не обещания, а ежедневная работа. Я иду на выборы, чтобы своим примером показать: результат возможен, если действовать честно, профессионально и в интересах людей. Своей главной задачей считаю обеспечить, чтобы народные запросы становились законами, а средства — конкретными дорогами, школами и поликлиниками. Моя цель — перевести накопленный опыт в реальные, измеримые достижения», — заявил он.
Дмитрий Филипенко родился в 1990 году в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Окончил ННГУ имени Лобачевского по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция», кандидат экономических наук. Десять лет работал в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, где прошёл путь от главного специалиста до начальника отдела. Одновременно с 2012 года является доцентом кафедры менеджмента и государственного управления в ННГУ. С 2022 года — помощник депутата Государственной Думы Романа Любарского и исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области. В партии «Единая Россия» с 2023 года занимал пост первого заместителя руководителя регионального исполкома, а с 2024 года возглавляет региональный исполком и является заместителем секретаря регионального отделения.
Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.