В Калининграде обнаружили янтарь с отпечатком листа древнего дуба

В Калининградской области обнаружили янтарь с отпечатком листа древнего дуба. Об этом рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.
«Янтарный лист» размером 5,8 см на 2,1 см был обнаружен сотрудниками комбината во время сортировки.
Янтарь сохранил изображение листа дуба, который рос 40−50 миллионов лет назад. Рисунок застыл, когда реликтовая смола находилась еще в вязком виде.
Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат».
Лист дерева, который отпечатался на янтаре, принадлежит одному из ископаемых видов дуба — псевдокастанее или дримейе.
По мнению экспертов, рисунок всей пластины листа не сохранился, он был больше янтарного фрагмента. Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней.
Янтарь с четким отпечатком на поверхности считается редким экземпляром. Находку передадут в коллекцию музея Янтарного комбината.