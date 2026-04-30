В Калининграде обнаружили янтарь с отпечатком листа древнего дуба

В Калининградской области обнаружили янтарь с отпечатком листа древнего дуба. Об этом рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

«Янтарный лист» размером 5,8 см на 2,1 см был обнаружен сотрудниками комбината во время сортировки.

Янтарь сохранил изображение листа дуба, который рос 40−50 миллионов лет назад. Рисунок застыл, когда реликтовая смола находилась еще в вязком виде.

Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат».

Лист дерева, который отпечатался на янтаре, принадлежит одному из ископаемых видов дуба — псевдокастанее или дримейе.

По мнению экспертов, рисунок всей пластины листа не сохранился, он был больше янтарного фрагмента. Предположительно, лист дуба оказался рядом с хвойным деревом. Рисунок прожилок отпечатался под давлением смолы и застыл вместе с ней.

Янтарь с четким отпечатком на поверхности считается редким экземпляром. Находку передадут в коллекцию музея Янтарного комбината.

