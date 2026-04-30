Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, ноябрьские — 4

В 2027 году новогодние каникулы будут на один день короче, чем в предыдущем году. Согласно проекту календаря рабочих и праздничных дней, подготовленному Министерством труда, продолжительность новогодних каникул составит 11 дней. Они начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года, передаёт «Российская газета».
В 2026 году россияне отдыхали на один день дольше — 12 дней. Кроме того, 31 декабря 2027 года также будет выходным днем.
Помимо новогодних праздников, россияне смогут насладиться пятидневными выходными пять раз в течение года: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта и с 12 по 14 июня. Кроме того, как и в этом году, майские праздники будут трёхдневными: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Также в ноябре россиян ожидает четырехдневный отдых, который продлится с 4 по 7 ноября.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, между грядущими майскими праздниками будет пять рабочих дней, а 8 мая рабочий день будет сокращённым.