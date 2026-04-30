«И спорт, и культура, и рекреация»: как губернатор в Советск съездил

Осмелев, собравшиеся продолжили делиться проблемами. «У нас медсестра-инфекционист 15 лет в больнице работает, а все живёт в съёмной квартире, — сообщила молодая девушка. — И никакой компенсацию за ее аренду не получает. Сама на встречу не пришла, но попросила меня при случае губернатора спросить». «Я попросил составить список тех специалистов, кто работает уже долго у нас в любом учреждении — медицинском, социальном, в образовании. И если у них нет жилья, мы в первую очередь должны решить этот вопрос. Потому что, когда люди по 25, 30 или даже 40 лет своей жизни отдают профессии и не имеют жилья, это плохо. И если вы знаете таких специалистов, скажите о них, — обратился ко всем Беспрозванных. — Может, люди сами о себе не расскажут. Разные бывают. Кто-то скромный, кто-то более активный. Ваша задача — дать нам фамилию, и мы вместе с министром вопрос отработаем».