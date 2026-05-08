От варяжских рун до императорских резиденций: маршруты по следам прошлого

Мамонтовая Курья : одна из древнейших стоянок человека в европейской Арктике, возраст которой оценивается в 37,5 тысяч лет. Памятник расположен за Полярным кругом, на берегу реки Усы. Ближайший населенный пункт — поселок Лемты.

Урочище Бызовая (на реке Печоре): стоянка возрастом 29−32 тысячи лет, где, по мнению ученых, могли обитать неандертальцы. Археологи нашли здесь каменные орудия и кости мамонтов.

Урочище Крутая гора : еще одна древняя стоянка, возраст обнаруженных здесь примитивных орудий оценивается в 50−60 тысяч лет. Добраться можно по воде через деревню Бызовая.

Село Вотча (Сысольский район): одно из древнейших поселений коми, впервые упомянутое в «Вычегодско-Вымской летописи» под 1384 годом. Здесь расположен Стефано-Афанасьевский монастырь и величественный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы XIX века.

Село Ыб (Сыктывдинский район): поселение на семи холмах, впервые упомянутое в 1586 году, хотя первые люди жили здесь еще в IV веке.

Деревня Кони (Княжпогостский район): настоящий заповедник народного деревянного зодчества, включенный в региональный туристический маршрут «Таежное кольцо». Расположена на реке Вымь.