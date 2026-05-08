От варяжских рун до императорских резиденций: маршруты по следам прошлого

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Историческая память региона — это больше 4000 объектов культурного наследия, включая 30 комплексов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Петропавловская крепость (Заячий остров): место основания города. В проектировании лично участвовал Петр I. Это первая в России крепость бастионного типа, построенная без башен для кругового обстрела вражеских кораблей. На территории находятся Петропавловский собор — усыпальница российских императоров, Монетный двор, тюрьма Трубецкого бастиона и Музей космонавтики.
- Дворцовая площадь: главная площадь Петербурга, один из самых гармоничных архитектурных ансамблей мира.
- Исаакиевский собор: крупнейший православный храм города. Строительство продолжалось 40 лет (1818−1858) под руководством архитектора Огюста Монферрана.
- Казанский собор: один из крупнейших храмов Северной столицы. Построен на Невском проспекте архитектором Андреем Воронихиным по повелению Павла I. Император хотел, чтобы собор был похож на собор Святого Петра в Ватикане.
- Эрмитаж: один из крупнейших художественных музеев мира. Его коллекция насчитывает более 3 млн экспонатов. Музейный комплекс занимает пять исторических зданий вдоль Дворцовой набережной.
- Петергоф: дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива, который называют «Русским Версалем». Главное сокровище — грандиозная система фонтанов, включающая более 150 фонтанов и 4 каскада.
- Царское Село (город Пушкин): императорская резиденция с Екатерининским дворцом, знаменитой Янтарной комнатой и живописным Екатерининским парком. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Павловск: дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века, один из крупнейших пейзажных парков Европы.
- Крейсер «Аврора»: легендарный корабль, спущенный на воду в 1900 году, стал символом революции 1917 года. Сегодня это филиал Центрального военно-морского музея, где можно осмотреть внутренние помещения корабля.
- Выборгский замок: средневековый замок, находится на острове в Финском заливе. Один из немногих уцелевших памятников европейского военного зодчества в России.
- Музей-заповедник «Гатчина»: комплекс дворцов и парков в городе Гатчина Ленинградской области.
- Крепость Орешек (Шлиссельбургская крепость): основана новгородцами в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы. Сначала контролировала выход в Балтийское море, позже служила тюрьмой для политических заключенных.
- Ораниенбаум (город Ломоносов): единственный из пригородных дворцово-парковых ансамблей, не пострадавший в годы Великой Отечественной войны. Сохранил подлинные интерьеры XVIII века.
- Старая Ладога (Волховский район): первая столица Древней Руси. Здесь сохранились Староладожская крепость XII века, Георгиевский собор с фресками XII века и Свято-Успенский монастырь. Одно из древнейших поселений России.
- Усадьба Марьино: восстановленная дворянская усадьба графов Строгановых-Голицыных. Это отличный пример того, как выглядел быт петербургской знати за городом.
Республика Карелия
История Карелии скрыта не только в летописях, но и в архитектуре деревянных храмов, картинах местных художников и экспонатах музейных залов. Эти площадки помогают понять, как жили люди на северных землях и какие события сформировали облик республики.
- Кижи: музей‑заповедник под открытым небом на острове в Онежском озере. Знаменит архитектурным ансамблем Кижского погоста — 22‑главая церковь Преображения Господня начала XVIII века. По преданию, ее построили без единого гвоздя.
- Национальный театр Республики Карелия: единственный в России профессиональный театр, где спектакли идут на четырех языках: русском, карельском, финском и вепсском (с синхронным переводом на русский). Основали его финские революционеры‑эмигранты.
- Выставочный зал музея‑заповедника «Кижи»: здесь экспонируются предметы крестьянского быта, иконы, деревянная резьба и другие артефакты, связанные с традиционной культурой Русского Севера.
- Музей изобразительных искусств Республики Карелия: в музее есть уникальная коллекция произведений на темы карело‑финского эпоса «Калевала», в собрании также хранится древнерусская живопись Карелии, русское искусство и не только.
- Национальный музей Республики Карелия: находится в бывшем губернаторском доме. Экспонаты охватывают природу, археологию, историю и культуру Карелии.
- Музей частной коллекции Кронида Гоголева в Сортавале: уникальное место, посвященное мастеру деревянной скульптуры. Кронид Гоголев создавал рельефные картины из липы, передавая в дереве жизнь карельской деревни, природу и библейские сюжеты.
Калининградская область
Земля этого региона — словно живой учебник по истории: здесь переплелись эпохи, культуры и судьбы. От времен Тевтонского ордена до советского периода — каждый камень хранит свою историю.
- Музей «Ратсхофхаус»: находится в подвале старинного дома в историческом районе Калининграда. В музее есть предметы быта 1920−1930-х годов, архивные снимки и уникальная коллекция старинных бутылок из‑под напитков, произведенных в Кенигсберге, Восточной Пруссии и царской России.
- Музей Балтийского флота: его фонды насчитывают свыше 20 тысяч экспонатов — от моделей кораблей до личных вещей флотоводцев и штурвала с яхты Николая II.
- Крепость Пиллау: заложена еще в 1626 году по приказу шведского короля Густава‑Адольфа II. Именно здесь Петр I изучал фортификацию и проходил артиллерийское обучение. Входит в состав Музея Балтийского флота.
- Морской выставочный центр: единственный объект Музея Мирового океана, расположенный на побережье Балтийского моря. В коллекции есть уникальные предметы быта народов Юго‑Восточной Азии, редкие образцы янтаря и средневековые карты.
- Зеленоградский краеведческий музей: охватывает историю Зеленоградска и окрестностей с древнейших времен до второй половины XX века.
- Фридландские ворота в Калининграде: здесь располагается музей, посвященный истории довоенного Кенигсберга.
- Музей Мирового океана: объединяет экспозиции в зданиях, суда‑музеи, подводную лодку, плавучий маяк и другие объекты, расположенные вдоль набережной Петра Великого и за пределами города.
- Музей янтаря в Калининграде: находится в исторической башне «Дона» середины XIX века. В коллекции есть природный янтарь с инклюзами, самородок массой более 4 кг и шедевры янтарного искусства от неолита до современности.
Псковская область
Псковская область помнит осады и набеги, и время здесь ощущается иначе, будто попадаешь в другую эпоху. Собрали подборку наиболее значимых исторических мест.
- Псковский Кремль или Кром: одна из крупнейших и самых мощных средневековых крепостей России, расположенная на узком скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую.
- Церковь Николая Чудотворца со Усохи: выдающийся памятник псковского зодчества XVI века. Лаконичные формы, ступенчатые арки и звонница на одной из стен стали образцом для последующих построек региона и отражают самобытный стиль псковских мастеров.
- Церковь Василия Великого на Горке: памятник архитектуры
XV—XVI веков. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть ансамбля «Храмы Псковской архитектурной школы».
- Поганкины палаты: памятник средневековой русской архитектуры в Пскове, построенный в 1671—1679 годах по заказу богатого купца Сергея Поганкина, в честь которого и получил свое название.
- Музей-заповедник «Изборск»: расположен в одном из древнейших русских поселений, впервые упомянутом в «Повести временных лет» как резиденция варяжского князя Трувора — брата Рюрика.
- Труворово городище: археологический памятник
VII—XVIII веков, один из древнейших городов на Руси. По легенде в 862 году здесь княжил Трувор — брат Рюрика.
- Труворов крест: крупный каменный крест перед въездом на Труворово городище в Изборске, вырубленный из известняковой плиты. По легенде он отмечает могилу князя Трувора — брата Рюрика, княжившего в Изборске, но ученые датируют сам крест гораздо позднее —
XIV—XV веками.
- Псково-Печерский монастырь: один из самых известных монастырей России, основанный в XV веке. Знаменит своими пещерными храмами и лабиринтами. Не раз отражал нападения врагов и сохранил множество реликвий.
- Крепость в Гдове (кремль): старинная крепость на берегу Чудского озера, основанная в начале XV века. Когда-то была важным форпостом на северо‑западе Руси. Теперь от мощных стен остались фрагменты валов и несколько башен.
- Порховская крепость: построена в XIV веке для защиты рубежей. Редкий пример ранней русской фортификации.
- Снетогорский монастырь: старинный действующий женский монастырь в Пскове, стоит на крутом берегу реки Великой. Фрески внутри собора отличаются от привычной иконописи и сохранились с давних времен.
Новгородская область
Сегодня Новгородчина — настоящий музей под открытым небом: здесь находятся 37 памятников древнерусского зодчества, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Новгородский кремль (Детинец): древнейшая каменная крепость России, впервые упомянутая в летописи в 1044 году. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Софийский собор: жемчужина древнерусского зодчества, самый старый храм на территории страны (1045−1050 гг.). Здесь сохранились фрагменты фресок XII века, деревянное моленное место Ивана Грозного и знаменитые Магдебургские врата, богато украшенные скульптурами.
- Памятник «Тысячелетие России»: установлен в 1862 году, изображает 129 ключевых фигур российской истории — от князей и царей до писателей и художников.
- Ярославово дворище: комплекс построек на противоположном от кремля берегу Волхова, где в древности кипела торговля и стоял дворец Ярослава Мудрого. Сегодня здесь сохранились Николо-Дворищенский собор (1113 г.), церкви
XIII—XVII веков и аркада Гостиного двора.
- «Витославлицы»: музей деревянного зодчества под открытым небом, расположен рядом с Юрьевым монастырем. Сюда свезли деревянные храмы, избы, мельницы и амбары из разных уголков области — от XVI до XIX века.
- Музей-усадьба А. В. Суворова в селе Кончанско-Суворовское: единственное сохранившееся имение великого полководца, где он жил в ссылке.
- Усадьба средневекового рушанина (Старая Русса): реконструкция типичного двора солевара XII века позволяет окунуться в атмосферу древнерусского быта. Состоит из избы, солеварни, бани, дровника и скотного двора.
- Владычная (Грановитая) палата: расположена на территории Новгородского детинца, памятник XV века, где проходили все важнейшие события города.
- Музей письменности: здесь можно увидеть самую древнюю русскую книгу, почитать берестяные грамоты, псалтырь XI века и узнать об истории письменности в Великом Новгороде.
- Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина: сотрудники расскажут о музыкальных инструментах новгородской земли и исполнят народные композиции.
- Рюриково городище: именно сюда, согласно древнерусским летописям, прибыл скандинавский князь Рюрик в 862 году. Здесь находятся руины церкви Благовещения начала XII и середины XIV веков, доступные для посещения.
- Свято-Юрьев мужской монастырь (Юрьев): принадлежит к числу древнейших обителей России. Основан в 1030 году русским князем Ярославом Мудрым.
- На острове Сельвицкий посреди Валдайского озера стоит Иверский монастырь XVII века — место удивительной красоты и покоя.
- Музей уездного города (Валдай): здесь собраны валдайские древности, творения ремесленников, материалы из истории градостроительства Валдая и экспонаты, рассказывающие о валдайских семьях и дачниках.
Архангельская область
Эта земля помнит строгановских промышленников, Петра I, соловецких узников и ссыльных революционеров. Мы собрали главные исторические сокровища Архангельской области, которые обязательно стоит увидеть.
- Гостиные дворы: памятник истории и архитектуры
XVII—XVIII веков, старейшее каменное сооружение Архангельска. Крепость возвели по приказу царя Алексея Михайловича после пожара 1667 года. Изначально она выполняла торговые и оборонительные задачи, а сейчас здесь располагается краеведческий музей, основанный в 1837 году. Это памятник эпохе, когда Архангельск был главным портом страны и «окном в мир» задолго до основания Петербурга.
- Усадебный дом Е. К. Плотниковой: часть купеческой усадьбы Шингаревых-Плотниковых, строившаяся с 1794 года. Сегодня здесь размещается музей «Художественная культура Русского Севера» с коллекцией портретов первых Романовых, работами Брюллова, Венецианова и ранней картиной Айвазовского.
- Особняк на Набережной: здание XVIII века, где воссозданы интерьеры старинного дома: столовая, голубая гостиная, будуар и мужской кабинет.
- Северный морской музей: расположился в бывшем здании морского вокзала и знакомит с эпохой парусного флота, архивными документами и макетами судов. На первом этаже воссоздана конструкция парусного корабля.
- Соловецкий монастырь: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, основанный в XV веке. Один из старейших и наиболее значимых монастырей России. На его территории находятся несколько храмов, исторические и религиозные памятники.
- Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей: объединяет 13 памятников архитектуры, 10 из которых — федерального значения.
- Пароход-колесник «Н. В. Гоголь»: старейший пассажирский пароход России, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый действующий колесный речной корабль в мире.
- Деревня Кимжа (Мезенский район): признана самой красивой деревней России. Здесь сохранились уникальные амбарчики на «ножках» и самые северные в мире ветряные мельницы- «столбовки».
Ненецкий автономный округ
Первые поселения людей появились здесь еще в VIII тысячелетии до нашей эры, а в
- Пустозерское городище: самый значимый исторический памятник региона. Город был основан московской дружиной воевод Ивана III и стал главным опорным пунктом при освоении Крайнего Севера и Сибири. Город окончательно исчез с карты в 60-е годы XX века, но сегодня Пустозерское городище — сердце историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск».
- Дом Шевелевых: двухэтажное деревянное здание, перевезенное в 1933 году из Пустозерска в Нарьян-Мар. Сегодня это часть музея-заповедника, где с 2005 года открыта постоянная экспозиция «Северный дом: его облик и душа», погружающая в атмосферу быта пустозерцев.
- Остров Вайгач: здесь обнаружено более 200 памятников истории и культуры — древние ненецкие святилища, идолы, жертвенные места, а также следы промысловой деятельности поморов (приметные и могильные кресты, становища, зимовья).
- Великий провал: еще одно древнее святилище, где до сих пор можно найти следы жертвоприношений рядом с остовами былых жилищ духов.
- Деревня Андег: основанное в XVII веке рыбопромысловиками русское селение в дельте Печоры. Сохранились дома из лиственницы 1881 года постройки, традиционные улочки, поморский быт.
Вологодская область
Здесь сосредоточены памятники всех эпох русской истории: от домонгольских курганов и древних монастырей-крепостей до грандиозных соборов XVI века и купеческих особняков.
- Вологодский Кремль: историко-архитектурный ансамбль, заложенный в 1567 году по приказу Ивана Грозного как мощная каменная крепость. До наших дней сохранился комплекс построек Архиерейского двора XVII века и грандиозный Софийский собор (1568−1570 гг.) — самое древнее каменное сооружение Вологды.
- Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь: основан в 1371 году преподобным Димитрием Прилуцким, игуменом Никольского монастыря из Переславля-Залесского, который стал небесным покровителем Вологды. Самый древний из сохранившихся монастырей Русского Севера.
- Кирилло-Белозерский монастырь: основан в 1397 году преподобным Кириллом Белозерским. Сегодня это музей-заповедник, включенный в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В фондах хранится более 86,5 тысяч музейных экспонатов, включая коллекцию древнерусской живописи, шитья
XV—XIX вв.еков, рукописных и старопечатных книг.
- Ферапонтов монастырь (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО): основан около 1398 года святым Ферапонтом, сподвижником Кирилла Белозерского. Это наиболее полный образец православной монашеской общины
XV—XVII веков и единственный полностью сохранившийся в России монастырский ансамбль начала XVI века.
- Белозерский кремль: памятник фортификации XV века. Земляные валы высотой до 9,5 м были насыпаны в 1480-е годы на мощном гребне ледниковых отложений. Внутри валов сохранилась система искусственных водоемов.
- Усадьба Брянчаниновых (село Покровское, Грязовецкий район): фамильное имение старинного дворянского рода, восходящего к боярину Михаилу Бренко, герою Куликовской битвы. Главный дом усадьбы построен в 1809—1810 годах по проекту местного архитектора Александра Сапожникова.
Республика Коми
В Коми сосредоточены памятники всех эпох: от стоянок древнего человека каменного века до величественных каменных соборов и уникальных деревянных часовен.
- Мамонтовая Курья: одна из древнейших стоянок человека в европейской Арктике, возраст которой оценивается в 37,5 тысяч лет. Памятник расположен за Полярным кругом, на берегу реки Усы. Ближайший населенный пункт — поселок Лемты.
- Урочище Бызовая (на реке Печоре): стоянка возрастом 29−32 тысячи лет, где, по мнению ученых, могли обитать неандертальцы. Археологи нашли здесь каменные орудия и кости мамонтов.
- Урочище Крутая гора: еще одна древняя стоянка, возраст обнаруженных здесь примитивных орудий оценивается в 50−60 тысяч лет. Добраться можно по воде через деревню Бызовая.
- Село Вотча (Сысольский район): одно из древнейших поселений коми, впервые упомянутое в «Вычегодско-Вымской летописи» под 1384 годом. Здесь расположен Стефано-Афанасьевский монастырь и величественный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы XIX века.
- Село Ыб (Сыктывдинский район): поселение на семи холмах, впервые упомянутое в 1586 году, хотя первые люди жили здесь еще в IV веке.
- Деревня Кони (Княжпогостский район): настоящий заповедник народного деревянного зодчества, включенный в региональный туристический маршрут «Таежное кольцо». Расположена на реке Вымь.
- Ансамбль Кажымского железоделательного завода (Койгородский район): памятник промышленной и культовой архитектуры второй половины XVIII — начала XX века, связанный с возникновением горного дела на северо-востоке Европейской России.
Мурманская область
Регион хранит следы разных эпох — от времен коренных народов до великих индустриальных строек и освоения Арктики. Собрали основные локации, которые помогут погрузиться в историю этого холодного края.
- Атомный ледокол «Ленин»: первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, строительство которого стало важным шагом в истории освоения Арктики. Сейчас ледокол функционирует как музей в Мурманске.
- Башня с часами в Кировске: бывшая пожарная каланча, которая после реконструкции стала частью музейно-выставочного центра «Апатит». Основная экспозиция посвящена строению Земли по геосферам, а также истории освоения Хибин.
- Заброшенный молибденовый рудник: его начали разведывать в 1930-х годах, но добычу прекратили из-за низкого содержания молибдена в руде — сегодня сохранившиеся штольни общей длиной около 300 м привлекают туристов и любителей геологии.
- Мемориал «Защитникам Советского Заполярья»: огромный бетонный солдат на сопке над Мурманском. Виден практически из любой точки города. Место памяти тех, кто держал оборону в годы Великой Отечественной войны.
- Мемориальный комплекс «Долина Славы»: находится на 74−75 км автодороги Мурманск — Печенга. В этом месте шли тяжелые бои Великой Отечественной за оборону Заполярья. Комплекс включает монументы, памятные плиты с именами павших и Вечный огонь.
- Мончегорский музей цветного камня имени В. Н. Дава: здесь хранится уникальная коллекция минералов и самоцветов со всего мира. Особое место в экспозиции занимают образцы из Хибинских гор и Кольского полуострова. Некоторые экспонаты можно трогать.
