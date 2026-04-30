Под Волгоградом до 4 мая продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Волгоградской области неожиданно обрушившиеся весенние заморозки не собираются ослаблять хватку. По уточнённому прогнозу метеорологов, и в начале мая ночные температуры в регионе продолжат уходить за минусовую отметку. Из-за экстремальных погодных условий МЧС России вновь продлило штормовое предупреждение.
— Ночью и утром 01.05−04.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3ºC, — говорится в сообщении, распространённом спасателями.
Напомним, как ранее сообщала редакция, штормовые предупреждения о ночных заморозках региональное управление МЧС России распространяет непрерывно с 23 апреля.
Фото из архива ИА «Высота 102».