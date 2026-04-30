Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом до 4 мая продлили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Волгоградской области неожиданно обрушившиеся весенние заморозки не собираются ослаблять хватку. По уточнённому прогнозу.

В Волгоградской области неожиданно обрушившиеся весенние заморозки не собираются ослаблять хватку. По уточнённому прогнозу метеорологов, и в начале мая ночные температуры в регионе продолжат уходить за минусовую отметку. Из-за экстремальных погодных условий МЧС России вновь продлило штормовое предупреждение.

— Ночью и утром 01.05−04.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3ºC, — говорится в сообщении, распространённом спасателями.

Напомним, как ранее сообщала редакция, штормовые предупреждения о ночных заморозках региональное управление МЧС России распространяет непрерывно с 23 апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102».

