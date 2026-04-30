Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Ульяновской области

Участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства стали более 3 тысяч жителей Ульяновской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в областном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
Соискателям было предложено более 8 тысяч вакантных рабочих мест. По итогам ярмарки каждый седьмой получил предложение о трудоустройстве. В этом году жители региона чаще выбирали рабочие специальности: инженер-конструктор, токарь, слесарь, наладчик, продавец.
«Наши площадки 17 апреля проходили в преддверии 50-летнего юбилея начала строительства ульяновского авиационно-промышленного комплекса, пользовались популярностью у граждан различных возрастных групп из всех муниципальных образований региона. Для самых юных посетителей были организованы игровые треки, связанные с отраслью авиастроения, выставка детских работ “Детский взгляд на самолеты”, “Я — конструктор”», — отметил руководитель регионального агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.