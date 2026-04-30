Путин поблагодарил россиян, которые бережно относятся к памяти предков

Путин: на бережном отношении к памяти предков строится будущее России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые бережно относятся к памяти предков, отметив, что на этом строится будущее страны.

«Я хочу вас поблагодарить, так же как и поблагодарить всех наших граждан, всех граждан страны, которые так бережно относятся к памяти наших предков. Потому что на бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее», — сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.