МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые бережно относятся к памяти предков, отметив, что на этом строится будущее страны.
«Я хочу вас поблагодарить, так же как и поблагодарить всех наших граждан, всех граждан страны, которые так бережно относятся к памяти наших предков. Потому что на бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее», — сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.