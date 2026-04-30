Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения ввело новый предмет в школах со следующего учебного года

Минпросвещения ввело новый предмет «Духовно-нравственная культура России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предмет «Духовно-нравственная культура России» будет включен в программу 5−7-х классов во всех школах РФ с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу 5−7-х классов будет включен новый учебный предмет “Духовно-нравственная культура России” (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предмет будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года — в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).

«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев», — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

В ведомстве отметили, что для преподавания предмета «Духовно-нравственная культура России» школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.