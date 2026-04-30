Минпросвещения ввело новый предмет в школах со следующего учебного года

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Предмет «Духовно-нравственная культура России» будет включен в программу 5−7-х классов во всех школах РФ с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу 5−7-х классов будет включен новый учебный предмет “Духовно-нравственная культура России” (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предмет будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года — в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).
«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев», — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
В ведомстве отметили, что для преподавания предмета «Духовно-нравственная культура России» школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями.