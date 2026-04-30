В Прикамье запрет на продажу алкоголя включит четыре майских дня

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. В предстоящем мае таких дня будет четыре.
Продажа алкоголь в розничных сетях будет под запретом: 1 мая — в Праздник весны и труда; 9 мая — в День Победы, 26 мая — в день проведения в школах региона мероприятия «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника.
Под запрет не попадут заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в эти дни также запрещена и грозит административными штрафами: для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.