Т2 наградила юных разработчиков в Нижнем Новгороде

T2, российский оператор мобильной связи, пятый год подряд стал партнером международного фестиваля «ТехноСтрелка» в Нижнем Новгороде. Событие объединяет юных программистов и разработчиков, которые выполняют задания от партнеров фестиваля. В рамках кейса от Т2 в этом году участники создали VR-квесты по кибербезопасности.
В этом году фестиваль «ТехноСтрелка» проходил с 27 по 29 апреля и собрал более 900 человек из 50 регионов России, а также из Казахстана и Узбекистана. Участники соревновались друг с другом по пяти направлениям — «МедиаЛайт», «Цифровой вызов», «БиоГенезис», «ТехноГрад» и «ТехноАрт».
В рамках предложенного Т2 кейса на «ТехноСтрелке» участникам хакатона предстояло разработать урок, проходить который можно в VR-шлеме. Юным программистам нужно было определить основные приемы фишинга и продумать механику спасения взломанного аккаунта. Сделать разработку простой и понятной предлагалось с помощью метода геймификации.
Т2 регулярно поддерживает технологические конкурсы, фестивали и чемпионаты для юных программистов. Компания выступает партнером ключевых событий для талантливой молодежи, в числе которых — кейс-чемпионат «Ключ» и «Хакатон открытий», который впервые прошел в Ижевске в этом году. Такие события помогают школьникам и студентам лучше понять специфику IT-профессий, а компаниям — внести свой вклад в раннюю профориентацию молодежи.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:
«Мы не просто так выбрали главной темой нашего трека кибербезопасность. Знания о методах фишинга и понимание принципов социальной инженерии сегодня так же важны и актуальны, как правила бытовой безопасности. При этом участники не просто изучили возможные риски в цифровой среде, они создали проекты, которые в перспективе могут стать частью реального образовательного модуля. Итоги фестиваля показали, что молодежь сегодня хорошо ориентируется в сети и умеет реагировать на внешние угрозы. Такой опыт необходимо масштабировать, поэтому Т2 уже много лет поддерживает фестиваль “ТехноСтрелка”, чтобы как можно больше ребят могли перейти от теории к практике».
Инга Чучкова, куратор ИТ-хакатона «Цифровой вызов», начальник отдела по УМР нижегородского Кванториума:
«Особенностью образовательных треков нашего фестиваля является то, что задания максимально приближены к тем проектам, которые нужны сегодня цифровому пространству. И поддержка партнеров в этом плане не просто позволяет дать объективную оценку работам участников, но и показывает, что мы движемся в верном направлении. Мы верим, что благодаря общей работе с Т2 как можно больше талантливой молодежи сможет проявить себя в IT-профессиях».
