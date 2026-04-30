Какие семена продают в Хабаровске: фоторепортаж с прилавков

Прилавки хабаровских магазинов уже пестрят яркими пакетиками — сезон рассады открыт. Здесь и привычные помидоры, перцы, огурцы, и экзотика вроде разноцветных роз или хризантем. Глаза разбегаются: какие-то семена в гранулах, какие-то на ленте, какие-то — «премиум-класса» с небесной ценой. Продавцы наперебой советуют: «Этот сорт для нашего климата». Особой популярностью пользуются раннеспелые и холодостойкие. Покупатели подолгу вертят пакетики в руках, изучают сроки годности и обратную сторону — где расписан урожай. Совсем скоро грядки порадуются первым саженцам.