В мэрии Уфы сообщили, когда будут перекрывать проспект Октября

4 и 7 мая на главной городской магистрали пройдут генеральные репетиции торжественного прохождения военнослужащих, а 8 мая на Советской площади — республиканской акции «Вальс Победы».
В связи с этим 4 мая с 17 часов до 21.30 ограничат проезд по пр. Октября от Южного проезда до ул. Кольской и на Северном проезде от пр. Октября до Новогорной:
7 мая с 17 часов до 21.30:
по пр. Октября от Шафиева до Кольской,
по Северному и Южному проездам от проспекта Октября до Российской,
по Новогорной от Южного до Северного проезда.
8 мая с 8.30 до 12 часов — по ул. Пушкина от Ленина до Цюрупы.
Соответственно в это время изменится схема движения общественного транспорта. 4 и 7 мая троллейбусы № 13, 18 и 22 во время мероприятий ходить не будут.
Выезды из дворов на указанных участках будут заблокированы. Поэтому жителей попросили заранее оставить машины в другом месте, если они планируют поездки.