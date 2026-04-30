Беларусь усиливает контроль за качеством алкоголя — каких напитков коснется

Контроль за качеством алкоголя будет усилен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь усиливает контроль за качеством алкоголя — каких напитков коснется. Подробности сообщает телеграм-канал правительства республики.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.

Постановление ужесточает технические требование к алкогольной продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации. В частности, вводится ограничение по содержанию хинина и синильной кислоты, метилового спирта (для текилы и мескаля).

Запрещено применение ингредиенты, заменять сорта винограда или же смешивать их, если указанное не предусмотрено документами, по которым изготовлен алкоголь. Кроме того, в алкогольную продукцию запрещается добавлять этиловый спирт из непищевого сырья, а в коньяки, коньячные напитки, бренди, дивины — синтетические красители.

Также были установлены дополнительные технические требования к виски и винам. Для этого был дополнен перечень государственных и межгосударственных стандартов, по которым проводится проверка при проведении обязательной сертификации.

Постановление правительства вступает в силу через 3 месяца после официального опубликования.

Ранее Минфин увеличил стоимость акцизных марок почти в 1,5 раза, от чего зависит цена на алкоголь.

Тем временем Совмин Беларуси решил, что будет с картошкой и яблоками в магазинах.

А еще штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 1 мая.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше